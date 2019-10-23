Мещовск, Калужская область, , 14:28 — REGNUM В Калужской области районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летней начальницы сельского отделения почтовой связи в Мещовском районе. Женщина признана виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. В раскрытии преступлений почтового работника были задействованы сотрудники УФСБ России по Калужской области. Об этом 23 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Судом установлено, что начальница сельского отделения почтовой связи присвоила деньги, перечисленные отделом социальной защиты населения для выплат социальных пособий, которые предназначались ветеранам и инвалидам из деревни Картышово. Кроме того, осужденной с 2018 по 2019 годы были похищены товарно-материальные ценности, предназначенные для продажи. Сумма ущерба, причинённая преступлениями, превысила 350 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия по уголовному делу часть денежных средств осуждённая вернула добровольно.

Суд признал женщину виновной и, с учетом раскаяния, наличия малолетних детей, признания подсудимой своей вины, частичного возмещения ущерба, назначил ей наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.