Ангарск, Иркутская область, , 14:26 — REGNUM Уголовное дело по факту наезда на пожилую женщину в Ангарске передано из органов внутренних дел в региональное Следственное управление. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, это сделано для наиболее объективного и всестороннего расследования происшествия.

Следователи дали оценку действиям водителя по статье «покушение на убийство». В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, инцидент произошёл утром 21 октября в одном из дворов микрорайона в Ангарске. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как водитель на автомобиле Suzuki Swift резко свернув в сторону тротуара сбивает с ног 64-летнюю женщину, после чего останавливается, придавив её бампером. Затем из машины выходит мужчина, осматривается по сторонам и уходит. Водитель же, отъехав на некоторое расстояние, вновь трогается и уезжает, проехав по ногам лежащей женщины.

Благодаря этим кадрам, а также информации от очевидцев, предполагаемый виновник был оперативно установлен и задержан полицией.

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