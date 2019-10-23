Кострома, 23 октября 2019, 14:24 — REGNUM Костромичи и гости области смогут 3 ноября попробовать настоящие русские щи, — сообщает Костроматурс

В этот день на Святом озере под Костромой пройдут сразу два фестиваля:

  • «Русский характер-2019» — с номерами фольклорных коллективов и показательными выступлениями клубов исторического фехтования, с театрализованным представлением «Реконструкция битвы на Святом озере».
  • Фестиваль русской гастрономической традиции «Русские щи». Этот проект Шунгенского сельского поселения Костромского района стал победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». В регионе он будет проходить впервые.

Гостей ждут мастер-классы по приготовлению щей по разным рецептам и их дегустация.

В Костроме щи готовят по-особому рецепту. В суп кладут мелко порубленные квашенные зеленые, внешние листья капусты — «щеницу». Ее заготавливают осенью, листья рубят исключительно в деревянной кадушке специальным топориком. Щи ночь томят в русской печили варят 4−5 часов на небольшом огне.