Кострома, 23 октября 2019, 14:24 — REGNUM Костромичи и гости области смогут 3 ноября попробовать настоящие русские щи, — сообщает Костроматурс
В этот день на Святом озере под Костромой пройдут сразу два фестиваля:
- «Русский характер-2019» — с номерами фольклорных коллективов и показательными выступлениями клубов исторического фехтования, с театрализованным представлением «Реконструкция битвы на Святом озере».
- Фестиваль русской гастрономической традиции «Русские щи». Этот проект Шунгенского сельского поселения Костромского района стал победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». В регионе он будет проходить впервые.
Гостей ждут мастер-классы по приготовлению щей по разным рецептам и их дегустация.
В Костроме щи готовят по-особому рецепту. В суп кладут мелко порубленные квашенные зеленые, внешние листья капусты — «щеницу». Ее заготавливают осенью, листья рубят исключительно в деревянной кадушке специальным топориком. Щи ночь томят в русской печили варят 4−5 часов на небольшом огне.