Кострома, , 14:24 — REGNUM Костромичи и гости области смогут 3 ноября попробовать настоящие русские щи, — сообщает Костроматурс

В этот день на Святом озере под Костромой пройдут сразу два фестиваля:

« Русский характер-2019 » — с номерами фольклорных коллективов и показательными выступлениями клубов исторического фехтования, с театрализованным представлением «Реконструкция битвы на Святом озере».

» — с номерами фольклорных коллективов и показательными выступлениями клубов исторического фехтования, с театрализованным представлением «Реконструкция битвы на Святом озере». Фестиваль русской гастрономической традиции «Русские щи». Этот проект Шунгенского сельского поселения Костромского района стал победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». В регионе он будет проходить впервые.

Гостей ждут мастер-классы по приготовлению щей по разным рецептам и их дегустация.