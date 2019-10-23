Москва, , 14:23 — REGNUM Учёные Курчатовского института рассказали школьникам, как естественно-научные методы исследований помогают раскрыть тайны древнеегипетских мумий. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба института.

Лекция прошла в рамках XII Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+. Юные слушатели познакомились с междисциплинарными исследованиями мумий из коллекции ГМИИ имени А. С. Пушкина, которые проводят ученые Курчатовского института.

«Дети были очень заинтересованы, внимательно слушали. После лекции подходили, задавали вопросы про исследование мумий в Курчатовском институте, их трехмерную визуализацию», — сообщила младший научный сотрудник ресурсного центра молекулярной и клеточной биологии Курчатовского института Ирина Куликова.

Отмечается, что фестиваль был посвящен 150-летию Периодической системы химических элементов, поэтому в программе института акцент был сделан на увлекательных и интересных химических опытах, исследованиях, которые, однако, помогают и ученым-физикам, археологам.

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