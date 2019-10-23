Белгород, , 14:23 — REGNUM 23-летнего жителя Ракитянского района Белгородской области признали виновным в убийстве своей подруги. Молодой человек после ссоры нанёс 18-летней девушке 120 ножевых ранений. Преступника приговорили к длительному сроку заключения, сообщили 23 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 26 апреля 2018 года подсудимый на почве ревности поссорился со своей девушкой. Выяснять отношения он приехал к ней домой в Белгород. Мужчина 120 раз ударил ножом возлюбленную, от полученных ранений она скончалась на месте.

Суд приговорил злоумышленника к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.