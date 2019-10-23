Чита, , 14:13 — REGNUM В Чите открылись лаборатории и конструкторские бюро для исследователей, которым от восьми до пятнадцати лет. В городе начал работать новый детский технопарк «Кванториум», где занимаются 400 одаренных детей, передает 23 октября Общественное телевидение России.

В «Кванториуме» изучают робототехнику: школьники создают новые механизмы, которые, возможно, в будущем станут применять на производстве. Кроме того, дети занимаются 3D-проектированием виртуальных городов и создают сверхточные карты на основе данных со спутников.

Помимо этого, читинский «Кванториум» будет помогать и одной из ведущих областных компаний.

Антон Бушмин, директор детского технопарка «Кванториум» «У нас такое хорошее соседство с Забайкальской железной дорогой, мы уедем специализироваться на проектах в области ж/д транспорта. Постараемся развить инфраструктуру железной дороги и сделать реальные проекты, которые помогут усовершенствовать свою технику современную».

Это уже второй «Кванториум» в Чите. Первый детский технопарк открылся там в сентябре. Всего в стране сейчас действует 86 — «Кванториумов».

Ведущие российские учёные, исследователи и проектировщики занимаются с талантливыми детьми. Некоторые ученики затем отправляются на практику в инновационные центры страны, в том числе и в Сколково.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Забайкальскому краю выделили 73 млн рублей на создание кванториумов. Для поддержания у детей интереса к учебе и научно-техническому творчеству, шахматному образованию, медиатворчеству были открыты центры «Точка роста». Всего в регионе создано 45 таких площадок, там дети тоже занимаются на современном оборудовании.