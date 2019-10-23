Вашингтон, , 14:12 — REGNUM Дополнение «В университете» для игры Sims 4 выйдет 15 ноября 2019 года. Об этом сообщалось в ролике на YouTube-канале игры 22 октября.

В новом дополнении персонажи игрока смогут поступить в один из университетов: Бритчестера или Фоксбери. Им станут доступные лекции, внеклассовые занятия и студенческие вечеринки.

Напомним, Sims 4 вышла 2 сентября 2014 года. Это четвёртая часть одноимённой игровой серии в жанре «симулятор жизни».

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