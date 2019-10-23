Москва, , 14:15 — REGNUM На Московских центральных диаметрах создадут дополнительные возможности осуществить пересадку на станции метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК) и радиальных направлений железной дороги. Об этом 23 октября сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Одной из главных задач проекта МЦД, как отмечает заммэра, является снижение загруженности участков радиальных линий метро и Кольцевой ветки, а также столичных автомобильных дорог. Благодаря широкой сети пересадочных станций на МЦД появится возможность перераспределить пассажиропотоки и тем самым снять эту нагрузку с метро и дорог.

Марат Хуснуллин добавил, что с запуском в 2019 году первоочередных диаметров на МЦД-1 будут действовать 13 пересадок, на МЦД-2 — 16. Далее, по мере реализации проекта МЦД, появятся новые станции и новые возможности для пересадки.

Всего на МЦД-1 запланировано строительство 23 пересадок, на МЦД-2 — 29.