Рим, , 14:06 — REGNUM В проекте бюджета Италии на 2020 год заложено недостаточно средств для школ и вузов, заявил в среду, 23 октября, министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти, передает информагентство ANSA.

В итоговый проект бюджета была включена совсем не та сумма, о которой говорилось изначально, отметил министр.

Сфера образования в течение целого ряда лет получала недостаточно средств, представителям всех политических сил страны стоит приложить усилия к тому, чтобы исправить эту ситуацию, добавил Фьорамонти.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр образования Италии предложил целевым образом направлять средства, полученные по так называемому «налогу на газировку» (налог на прохладительные напитки с высоким содержанием сахара может появиться в Италии в 2020 году), на нужды образования.

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