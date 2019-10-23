Анкара, , 14:03 — REGNUM Южнокорейские школьники встретились с ветеранами Корейской войны и их семьями, проживающих в Турции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в период с 17 по 25 октября в рамках проекта «Thank you From Korea» 21 школьник посетили Ассоциации ветеранов Корейской войны в Стамбуле, Анкаре и Конье, чтобы высказать им слова благодарности.

Известно, что данная поездка состоялась при поддержке неправительственной организации H2O Pumassi.

С 2001 года данная организация ежегодно проводит встречи с ветеранами из разных стран. Стоит отметить, что подобные встречи были организованы на Филиппинах, в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Италии, Великобритании, Бельгии, Нидерландах и Таиланде.

Корейская война — конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года. Часто этот конфликт времён холодной войны рассматривается как опосредованная война между США c их союзниками и силами КНР и СССР.