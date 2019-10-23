Красноярск, , 13:52 — REGNUM Сибирский исторический форум «Енисейская Сибирь в истории России» открылся 23 октября в Конгресс-холле Сибирского федерального университета (СФУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По словам и. о. директора Гуманитарного института СФУ Андрея Груздева, сегодня в Красноярске собрались учёные из сибирских и дальневосточных городов, европейской части России и из-за рубежа.

«В этом году заявлено достаточно большое количество докладов — 219. Среди гостей форума многие ведущие учёные, порядка 15 секций проходят одновременно», — сказал представитель университета.

Форум приурочен к 400-летнему юбилею Енисейска — самого древнего города Восточной Сибири, и посвящён, прежде всего, проблемам сохранения и изучения историко-культурного наследия, историческому образованию, экономическому освоению Сибири и географическим открытиям в разные периоды времени.

Мероприятие проходит в СФУ в седьмой раз. В прошлые года на полях форума были представлены актуальные исследования, посвящённые 100-летию с начала Первой мировой войны, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию Русской Революции.

Читайте также: В Хакасии открылся Межрегиональный туристский форум «Енисейская Сибирь»

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске прошёл исторический форум «Сибирь многонациональная»