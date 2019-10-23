Посёлок Шиес, Архангельская область, , 13:46 — REGNUM На Шиесе завершилась операция по доставке топлива — проезд бензовозов к месту строительства полигона обеспечили в том числе вооружённые бойцы ОМОН. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила глава инициативной группы «Чистая Урдома» Светлана Бабанко.

По её словам, активисты насчитали как минимум 30 сотрудников ОМОН. Присутствовавшие на месте активисты были «мягко» отодвинуты силовиками, столкновений не допущено.

После выгрузки топлива бензовозы отправились в сторону Коми.

Светлана Бабанко оценила обстановку на Шиесе как спокойную, без акций протеста, о проведении которых заявили некоторые СМИ.