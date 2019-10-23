Киров, Калужская область, , 13:38 — REGNUM В Калужской области направлено в суд уголовное дело в отношении двух 23-летних жителей города Кирова, обвиняемых в совершении вандализма на могиле Неизвестного солдата. Об этом 23 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Следствием установлено, что 1 августа 2019 кировчане в состоянии алкогольного опьянения у мемориала на площади Победы районного центра сожгли в Вечном огне возложенные цветы и траурный венок. Их действия были зафиксированы камерой наружного видеонаблюдения. Свою вину они признали. Один из фигурантов дела содержится под стражей.

Мужчинам предъявлено обвинение по статье «Вандализм, совершенный группой лиц», санкция которой предусматривает до трёх лет лишения свободы.