Магас, , 13:31 — REGNUM Комментарии и информация, распространяемые в социальных сетях, могут получить уголовную оценку. Поэтому все пишущие посты, в том числе и анонимно, должны помнить об этом и не выходить за рамки дозволенного. Об этом заявили депутаты Народного собрания Ингушетии в опубликованном 23 октября на официальном сайте парламента обращении.

Как подчеркнули депутаты, никто не имеет права позволять себе оскорблений в адрес представителей власти и высказываний, призывающих к ненависти, или унижающих человеческое достоинство.

«К большому нашему сожалению, вынуждены констатировать, что некоторые нездравомыслящие пользователи сети интернет позволяют себе грубые, порой, нецензурные выражения по отношению к лицам, занимающим государственные должности, и государственным органам. Хотелось бы призвать их к благоразумию и рассудительности», — говорится в обращении.

По словам парламентариев, «ингуши никогда не опускались до уровня грязных оскорблений за спиной человека, клеветы и наговора». Поэтому депутаты и обратились к всем гражданам с просьбой «придерживаться норм и правил поведения».