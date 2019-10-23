Воронеж, , 13:29 — REGNUM Первоочередная задача в реализации мусорной реформы в Воронежской области — утвердить новую схему обращения с отходами. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в ходе рабочей поездки в Таловский район 23 октября, сообщил пресс-центр правительства региона.

Губернатор особо отметил, что областные власти не намерены перекладывать борьбу с нелегальными свалками небольших размеров на муниципалитеты.

«В борьбе с нелегальными небольшими свалками вас не бросим. На рекультивацию незаконных мусорок менее 2 га не предусмотрены федеральные деньги по нацпроекту, будем справляться своими силами», — сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что на данный момент первоочередной задачей является утверждение новой схемы обращения с отходами для Воронежской области.

«В ней надо найти баланс между приемлемым тарифом для жителей и созданием в адекватной доступности для каждого населённого пункта уже легальной свалки», — добавил Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежская область одной из первых в стране вступила в мусорную реформу. Однако новая система вывоза бытовых отходов пока действует лишь на части территории региона.