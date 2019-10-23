Вашингтон, 23 октября 2019, 13:52 — REGNUM Геймер с ником Florens создал модификацию, позволяющую сыграть в Tetris в многопользовательском шутере Overwatch. Об этом 23 октября сообщает «Игромания».
https://twitter.com/GalaxyNova2189/status/1186868196315320320
Модификация полностью копируют механику оригинальной Tetris. Создать её получилось при помощи встроенной в Overwatch мастерской.
Напомним, мастерская в Overwatch позволяет геймерам создавать уникальные режимы, изменяя оригинальные игровые механики проекта. Функция появилась в 2019 году и быстро завоевала популярность у игроков.
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