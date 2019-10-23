Сантьяго, , 13:10 — REGNUM Центральное объединение трудящихся Чили совместно с другими профсоюзами призвало к общенациональной забастовке в ответ на политику правительства по повышению цен на базовые услуги. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

На своей странице в Twitter руководство Объединения призвало чилийцев к двухдневной забастовке.

«Чили проснулась», — написали лидеры организации.

В профсоюзной организации подчеркнули, что, введя режим чрезвычайного положения, президент Себастьян Пиньера лишь углубил социальный кризис.