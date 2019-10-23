Нефтекумск, Ставропольский край, , 13:16 — REGNUM На Ставрополье завершено расследование уголовного дела о халатности в отношении бывшего главы Каясулинского сельсовета Нефтекумского района Тагира Беккуватова. Вскоре экс-чиновник предстанет перед судом, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе краевого управления СК РФ.

По данным следствия, в декабре 2016 года обвиняемый подписал акт выполненных работ по контракту на ремонт автомобильных дорог, которые не были выполнены в полном объеме. Тем самым фигурант дела пытался избежать ответственности за неисполнение бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье за взятку был осужден бывший глава Покойненского сельсовета Буденновского района Андрей Маслов. Обвинительный приговор вынесли и его заместителю, который выступил посредником незаконной сделки.