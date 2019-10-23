Москва, , 13:07 — REGNUM Решение об учреждении международной премии ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук приняли участники 207-й сессии исполнительного совета организации в Париже. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Премия будет вручаться ежегодно одному или двум учёным за особый вклад в развитие химии, физики, математики или биологии. При этом церемония будет проходить попеременно в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и в России. Предполагается, что нововведение поспособствует научному прогрессу и активизирует международное сотрудничество учёных.

В ведомстве отметили, что новая премия поможет закрепить в программе международной организации результаты, полученные в ходе Международного года периодической таблицы химических элементов, и подчеркнёт ведущую роль России в области фундаментальных наук.

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