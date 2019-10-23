Уфа, , 13:07 — REGNUM Власти Башкирии разберутся с очередями к врачам в больницах города Салавата. Об этом 23 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в городе Салавате существует серьезная проблема с записью к психиатру и наркологу. К этим специалистам люди с самого раннего утра занимают очередь и часами ждут необходимые им справки.

По словам главы Башкирии, причиной сложившейся ситуации является не только дефицит помещений, врачей и отсутствие электронной записи, но и сокращенный рабочий день данных специалистов.

Радий Хабиров отметил, что психиатр и нарколог осуществляли прием пациентов только один час в день. При этом их кабинеты находятся на разных концах города.

«Не устаю повторять — никогда не потерплю халатного отношения, ни в чем! А с очередью в Салавате мы разберемся», — написал глава Башкирии в своем сообщении.