Токио, , 13:56 — REGNUM Компания Nintendo анонсировала мультиплеерные режимы для предстоящей игры Luigi's Mansion 3. Ролик с демонстрацией контента появился на официальном YouTube-канале разработчиков 22 октября.

Игроки смогут поучаствовать в трёх мини-играх вместе с друзья. В Ghost Hunt нужно ловить призраков на время, в Cannon Barrage стрелять по мишеням из пушки, а в Coin Floating — собирать монетки верхом на надувных утках.

Напомним, Luigi's Mansion 3 выйдет 31 октября 2019 года. Игра будет эксклюзивом консоли Nintendo Switch.

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