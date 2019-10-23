Грозный, , 13:03 — REGNUM В Чечне по-прежнему не хватает учителей и медработников. Специалисты этих профессий остаются самыми востребованными в республике, пишет ИА «Грозный-информ».

Всего, по данным министра труда занятости и социального развития ЧР Усмана Баширова, на 15 октября число вакансий в базе данных центров занятости населения Чечни составляет свыше 1600. При этом число жителей региона, состоящих на учете и получающих пособия по безработице, составило 36 тысяч 316 человек.

По данным минтруда, с начала 2019 года в Чечне получили работу при содействии центров занятости более 10,5 тыс. человек. Из них 1358 человек — инвалиды.

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Напомним, о нехватке в Чечне специалистов в области образования и здравоохранения говорилось еще пять лет назад. По данным властей региона, численность недостающих педагогических кадров продолжает увеличиваться ежегодно в том числе по причине большого числа строящихся школ и детских садов.