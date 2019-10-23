Москва, , 13:02 — REGNUM Стратегический бомбардировщик военно-воздушных сил (ВВС) США B-52H при подлете к российской границе был встречен российским истребителем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, инцидент произошел над акваторией Черного моря 19 октября. B-52H заранее был обнаружен российскими средствами ПВО, а когда американский самолет приблизился к границе России, его встретил истребитель Су-27 ВВС РФ.

Он сопровождал бомбардировщик на протяжении 70 км, пока тот летел рядом с российской границей, отметили в ведомстве.

Напомним, стратегический бомбардировщик B-52H способен нести на борту ядерное вооружение. Ранее сообщалось, что данные самолеты сымитировали бомбардировку у берегов Крыма.

Читайте ранее в этом сюжете: В-52 «атаковали» Крым и «погибли»: о чём надо помнить на учениях