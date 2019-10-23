Улан-Удэ, , 12:55 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ проходит второй этап расчистки русла реки Уды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, до конца года будет расчищено более шестисот метров, что позволит защитить 10,5 тыс жителей прибрежных домов от наводнения.

«При проведении работ специалисты варьируют глубину от двух метров до 50 см в зависимости от проектных отметок. Максимальная глубина реки будет в середине русла при ширине реки 30 м», — сообщила начальник отдела регулирования водопользования и водного хозяйства минприроды Бурятии Евгения Маковеева.

Всего же в рамках второго этапа до 2022 году планируется расчистить русло реки на протяжении 2,7 км.

Добавим, по данным МЧС, в затапливаемую зону попадает 722 дома на двадцати улицах. Последнее наводнение здесь произошло в 1991 году, в результате которого населению был нанесён большой моральный и материальный ущерб.

Напомним, минувшее лето в Улан-Удэ выдалось крайне тревожным. Как сообщало ИА REGNUM, город подтопило в результате сильнейших ливней, а в начале августа уровень реки Селенги начал угрожающе быстро подниматься. К счастью, подъём прекратился на уровне 230 см, не дойдя 20 см до критической отметки.

Читайте также:

Такого ливня не было много лет: в Улан-Удэ подтопило больше сотни домов

20 см осталось до подтопления столицы Бурятии