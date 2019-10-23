Ирвайн, США, , 13:31 — REGNUM Церемонию открытия масштабной игровой выставки Blizzcon 2019 покажут в социальной сети «ВКонтакте». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании Blizzard Entertainment 23 октября.

Всех зрителей трансляции ждёт синхронный перевод на русский язык и тематический подарок. Церемония открытия Blizzcon 2019 начнётся 1-го ноября 2019 года в 21:00 по московскому времени.

Напомним, Blizzcon — это масштабная ежегодная игровая выставки, проводимая компанией Blizzard. На ней разработчики анонсируют новые проекты и устраивают шоу-программу для зрителей.