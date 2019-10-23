Москва, , 12:53 — REGNUM Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Передачу успели увидеть жители Красноярского края, где она вышла в эфир 21 октября в 17:25 по местному времени. В следующих часовых поясах выпуск уже не показали, передаёт «Проспект Мира».

По версии красноярских СМИ и телеграм-каналов, ближе к концу в программе прозвучали результаты экспресс-теста воды из впадающей в Енисей реки Сейбы. Специалисты обнаружили ртуть и превышения ПДК по другим металлам. По словам эксперта, виной тому — незаконная добыча золота.

Читайте также: Дамба-убийца. Почему трагедия под Красноярском была неизбежна

Журналисты шоу заявили, что многие рабочие являлись гражданами СНГ и не были официально оформлены. Малахов же подчеркнул, что в год «Сибзолото» зарабатывает 3 млрд рублей.

По словам депутата Госдумы от Красноярского края Виктора Зубарева, на прииске нарушались все «мыслимые и немыслимые нормы». Между тем проверки можно было организовать лишь на федеральном уровне — не на региональном.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края произошёл прорыв каскада дамб на территории золотодобывающего рудника. К настоящему времени известно о 17 погибших, 44 пострадавших и троих пропавших без вести, чьи поиски продолжаются.

Читайте также: Трое фигурантов уголовного дела о прорыве дамбы арестованы

После происшествия в Курагинском районе было возбуждено уголовное дело, трое фигурантов — гендиректор ООО «Сисим», начальник и мастер участка — отправлены под арест на два месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы