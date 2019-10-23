Волгоград, , 12:51 — REGNUM Форум «Молодежь Юга России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие» начал работу 23 октября в Волгоградском государственном техническом университете. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Цель мероприятия — формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России на основе ценностей добрососедства и дружбы между народами. В мероприятии принимают участие 300 человек из Адыгеи, Калмыкии, Пятигорска, Москвы, Астрахани.

После официальной части состоялась открытая лекция исламоведа и политолога, специалиста по современным проблемам Кавказа, Крыма и Поволжья Яны Амелиной, в ходе которой она рассказала о деструктивном влиянии социальных сетей на молодежь и привела обзор последних тенденций. Эксперт отметила, что в последнее время интернет из средства свободного общения и обмена позитивной информацией превращается в распространителя деструктива.

Сегодня же в программе форума еще несколько открытых лекций, круглый стол «Проблемы образования и воспитания в межнациональном и межконфессиональном пространстве Юга России», панельная дискуссия «Правнуки Победы. Великая Отечественная война в судьбах народов Юга России», мастер-класс «Профилактика экстремизма в молодежной среде Юга России». Форум завершит работу 24 октября.

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