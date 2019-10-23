Махачкала, , 12:53 — REGNUM Кампус молодежных инноваций впервые заработает в Дагестане во время ближайших осенних каникул — с 26 октября по 4 ноября. Участниками смены станут 250 юных исследователей и изобретателей в возрасте от 12 до 17 лет, сообщили ИА REGNUM 23 октябре в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Работа кампуса развернется на базе детского оздоровительного лагеря «Надежда» в Каякентском районе Дагестана. Основными направлениями смены станут: виртуальная и дополненная реальность, цифровые технологии, беспилотные летательные аппараты, автотранспортные системы, IT, энергетика, геонавигационные системы, промышленный дизайн и микроэлектроника.

Напомним, Кампус молодежных инноваций — это всероссийский проект в сфере развития дополнительного образования, который реализуется в рамках нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика». Предполагается, что к 2024 году сеть кампусов охватит более 150 тыс. учащихся.

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