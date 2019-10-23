Москва, , 12:48 — REGNUM Тревога в здании Совфеда оказалась ложной, сообщил журналистам представитель пожарной службы, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

«На кухне в столовой подгорело мясо, было небольшое задымление, всё уже пришло в норму», — сказал он.

Объявление с призывом покинуть здание Совфеда прозвучало во время заседания верхней палаты парламента. Людей просили покинуть здание по лестницам, так как лифты не работали, а также забрать документы.

Здание Совфеда находится в центре Москвы, на улице Большая Дмитровка, напротив здания Генпрокуратуры.

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