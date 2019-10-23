Магас, , 12:47 — REGNUM Бесплатные курсы иппотерапии организуют в Ингушетии. Инициатором лечебной программы стал благотворительный фонд «Мял». По словам его руководителя Лейлы Дзейтовой, реализация проекта осуществляется на деньги, выигранные в конкурсе президентских грантов, пишет ТАСС.

Общая сумма, которую направят на открытие курсов, составит 2 млн рублей. На эти средства будут проведены до 30 занятий с детьми. Они будут осуществляться в группах по 20 человек. Старт проекту будет дан в январе 2020 года.

Первым этапом проекта станут семинары для родителей детей с нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата, с аутизмом, синдромом Дауна и другими заболеваниями. В первую очередь курсы иппотерапии рассчитаны для детей из малоимущих семей и пациентов Республиканского реабилитационного центра.

Читайте также: В Ингушетии на базе конноспортивной школы будут лечить детей с ДЦП