Салехард, , 12:46 — REGNUM На Ямале с 2020 года региональный материнский капитал будет увеличен с 350 тысяч до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов министру труда и социальной защиты России Максиму Топилину.

«Мера перестаёт быть однократной — с появлением каждого ребёнка в семье региональный маткапитал будет предоставляться вновь. Мы знаем, что на руках у многих ямальских родителей уже есть сертификаты. Они также будут проиндексированы и повышены до 500 тысяч рублей», — пояснил глава региона.

Отмечается, что региональный материнский капитал выдаётся в ЯНАО с начала 2011 года. За это время 11 962 ямальские семьи получили сертификаты, из них 6351 семья данной мерой социальной поддержки ещё не воспользовалась.

Средства материнского капитала ЯНАО можно потратить на улучшение жилищных условий или лечение всех членов семьи.