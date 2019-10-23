23 октября 2019 | Время чтения 7 мин

Продолжая содержать под стражей Опанасенко, страна рискует потерять не только еще одного представителя российского бизнеса, но и лишиться части новых технологий, которые никто, кроме их создателя, не сможет развивать дальше. Не лучше ли выпустить предпринимателя на свободу, чтобы он мог поправить положение дел своей компании!

Галина Смирнова, , 12:13 — REGNUM Ни за что не поверю, что дело с арестом Всеволода Опанасенко и развитием дальнейших событий вокруг него возникло на пустом месте. В этом деле не обошлось без белых ниток! Когда фермеры были вынуждены сжигать своих домашних животных и на этом фоне позиции крупных компаний усиливались на рынке, почему-то никто не подсчитывал, какой потенциальный ущерб «борьба с африканской чумой» нанесла бюджетам регионов, а значит и бюджету страны, и сколько на этом выиграли корпорации. Не нашлось и тех, на кого списали бы убытки и отправили за решетку. А в деле с Опанасенко тут же и ущерб установили, и связали руки. И все это произошло тогда, когда страна озадачилась импортозамещением технологий и их развитием.

Опанасенко Всеволод Юрьевич

Некто, пока неизвестно кто, возможно, пытается либо сдержать развитие дела всей жизни Опанасенко, тем самым подрезая ему крылья как появившемуся на рынке технологий российскому конкуренту, либо показать, что российская прописка и игра с российским государством не стоит свеч, тем самым принуждая Опанасенко сменить гражданство своего бизнеса. В любом случае этот некто имеет целью прибрать компанию к своим рукам. Ну, а если данные подозрения не имеют места, то происходящее с Опанасенко тогда и вовсе можно охарактеризовать лишь как наиглупейшую ситуацию, которая может нанести гораздо больший ущерб стране, чем его сейчас оценивает российская правоохранительная система.

Так вот, один из крупнейших предпринимателей в сфере IT-технологий, создатель российской компании «Т-Платформы», основанной в 2002 году, Всеволод Опанасенко обвиняется в подстрекательстве должностного лица к злоупотреблениям при реализации контракта на поставку МВД крупной партии компьютеров. По контракту с компанией, заключенному с МВД в ноябре 2016 года, министерство должно было получить 9348 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на процессорах «Байкал-Т1», которые планировалось использовать в том числе для проведения теоретических экзаменов на право управления автомобилем в составе Федеральной информационной системы ГИБДД. Но что-то пошло не так.

Как говорится в материалах дела, по истечении сроков контракта, в августе 2017 года, поставки техники не произошло. Хотя позднее МВД все-таки приняло часть оборудования, другую часть принимать отказалось, ссылаясь на нарушение сроков поставки. В марте 2019 года главное следственное управление СКР возбудило в отношении Опанасенко и начальника управления связи МВД Александра Александрова уголовное дело по статье о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Предприниматель и представитель МВД были заключены под стражу.

Как утверждает следствие, Опанасенко решил получить преимущественные условия при заключении контракта, для чего склонил Александрова к совершению преступления. При этом Александрову якобы было известно, что поставляемое «Т-Платформами» оборудование не соответствует техническим характеристикам, отвечающим потребностям МВД. Предполагаемый ущерб оценивается в 300 млн рублей.

Проведенные позднее компетентными институтами несколько экспертиз опровергали несоответствие техническим характеристикам поставляемого для МВД в рамках контракта оборудования, но следственные органы заказали еще одну экспертизу в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте РФ, которая позволяет им настаивать на своей версии о нарушениях условий контракта.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов вступился за предпринимателя и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение провести проверку обоснованности уголовного преследования генерального директора и акционера АО «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко.

В защиту предпринимателя Титов указывает, что закупки оборудования в рамках контракта были предусмотрены планом, утвержденным правительством РФ. Контракты же на поставку оборудования были заключены по итогам электронных аукционов. Этот довод говорит о том, что Опанасенко не мог склонить Александрова к совершению преступления, который, соответственно, не мог повлиять на результаты электронных аукционов.

Бизнес-омбудсмен указывает и на неверную оценку квалификации действий Опанасенко, которая может вменяться только должностным лицам в государственных органах и организациях, в результате повлекшую избрание в отношении предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу.

Между тем, пока Опанасенко находится под стражей, история с его бизнесом развивается, как немало других в нашей стране, когда за время отсутствия контроля создателей над своим детищем бизнес несет убытки, банкротится.

Как в сентябре сообщал портал cnews.ru, с иском о банкротстве «Т-платформы» уже обратилась ФНС. Два аналогичных иска готовятся подать коммерческие партнеры компании. Что будет дальше, предсказать несложно. Скорее всего, появится некий инвестор, готовый купить часть компании. Отметим, что 25% акций ОА «Т-Платформы» принадлежит Внешэкономбанку (ВЭБу), подконтрольному государству, оставшаяся доля — 75% у Всеволода Опанасенко. Кроме того, «Т-Платформы» владеют 75% компании «Байкал электроникс», разрабатывающей отечественные процессоры «Байкал». Доля в 25% в ней числится за «Т-нано», которая на 37,2% также подконтрольна «Т-платформам».

Как показывает практика — никто, кроме создателя, не способен перезапустить бизнес и дать ему новый более мощный толчок для развития, если, конечно, за арестом Опанасенко не стоят иностранные инвесторы в лице заинтересованных корпораций, которые могли бы легко интегрировать российские разработки в свой глобальный аналогичный бизнес.

После продажи «Магнита» Сергея Галицкого компания стала снижать свои обороты и сокращать число магазинов сети. После банкротства известных хозяйств Ростовской области, занимающихся производством мяса птицы и яиц, в регионе не могут оправиться от потерь, где по сей день показатели данной категории продукции снижаются. По итогам девяти месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство мяса и яиц сократилось на 36%. А имущественный комплекс «Евродона» и вовсе не могут продать частным компаниям. Так подобные «заигрывания» с российскими собственниками бизнеса стоят свеч???

Если в борьбе с производителями пищевой продукции мы видим, что за ней могут стоять агрохолдинги и банки, то что касается «Т-Платформы», пока неясно, кто и что стоит за ее проблемами. Правительство не раз заявляло о необходимости меньше ограничивать свободу творчества и деятельности инновационных предпринимателей, мол, загоняя их в жесткие рамки, страна не сможет достичь поставленных для развития технологий целей. Видимо, подобные заявления не касаются уже успешного бизнеса, за которым четко видна перспектива дальнейшего развития.

Хотя однозначно утверждать, что чиновники совсем отреклись от решения проблем «Т-Платформы», нельзя! В марте 2013 г. «Т-платформы» попали в список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США (Entity List). Российскую компанию подозревали в деятельности, связанной с разработкой суперкомпьютеров для военных целей и ядерных исследований, в результате чего она была вынуждена приостановить закупку комплектующих, материалов и микросхем, существенно сократив объемы производства и продаж.

Позже, в январе 2014 года стало известно, чиновники помогли снять наложенные ограничения. Но чиновники чиновникам рознь. Известно, что некоторые из них могут лоббировать интересы иностранных инвесторов, а другие — российских олигархов. И почему бы не предположить их вмешательства в это дело?

Лоббирование интересов западных инвесторов может не только помешать стране развивать высокотехнологичный бизнес и уходить от импортной зависимости в данном секторе, но и помогать иностранцам в ликвидации конкурента и приобретении в его лице дополнительного капитала от российских разработок. Лоббирование интересов какого-либо российского инвестора может привести просто к ухудшению показателей компании. Хотя положение компании день за днем и так ухудшается!

Вдобавок ко всему, как сообщало на днях издание cnews.ru, новый многомиллиардный конкурс Минпромторга по распределению субсидий на поддержку радиоэлектронных технологических проектов российских компаний оказался существенно строже аналогичного мероприятия трехлетней давности, в котором было отказано в участии почти всем проектам, связанным с использованием отечественных микропроцессоров. В участии в конкурсе было отказано пяти заявкам акционерного общества «Числовая механика» — стопроцентной «дочки» известной суперкомпьютерной компании «Т-платформы», чья другая дочерняя структура — «Байкал электроникс» — разрабатывает линейку микропроцессоров «Байкал».

В 2004 году «Т-Платформы» создала суперкомпьютер, который вошел в число 100 наиболее мощных компьютеров мира, заняв 98-ю позицию в 24-й редакции мирового рейтинга суперкомпьютеров Top-500. Затем были и другие не менее интересные разработки. Суперкомпьютер «Ломоносов» в 2009 году занял 12-ю позицию в мировом рейтинге Top-500. В 2015 году компания поставила в Германию суперкомпьютер стоимостью 17 млн евро, что считалось третьей крупнейшей экспортной поставкой суперкомпьютеров компании, предыдущие экспортные проекты были реализованы в США и Финляндии.

Продолжая содержать под стражей Опанасенко, страна рискует потерять не только еще одного представителя российского бизнеса, но и лишиться части новых технологий, которые никто, кроме их создателя, не сможет развивать дальше. Не лучше ли выпустить предпринимателя на свободу, чтобы он мог поправить положение дел своей компании!