Нью-Йорк, США, , 12:11 — REGNUM В Соединенных Штатах один из магазинов товаров для дома снял с продажи светильники черного цвета с белым ухмыляющимся ртом, белыми глазами и носом, поскольку они были признаны «расово бестактными», сообщает 23 октября информационное агентство «Красная весна».

Так, на адвокатское бюро в местечке Найек (штат Нью-Йорк) стали поступать жалобы за использование в рекламных целях таких светильников. Дело в том, что на каждом из декоративных фонарей было написано имя одного из партнеров юридической фирмы.

По словам директора местного отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения Уилбура Олдриджа, таким образом юристы якобы показали «крайнее отсутствие чувствительности».

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В результате скандала товар был снят с продажи. В самом адвокатском бюро заявили, что они представляют людей любого цвета кожи и вероисповедания и никогда не сделали бы такого, уточнив, что «никому в голову не приходило, что в этом присутствует некий расовый оттенок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Time опубликовал фотографию премьер-министра Канады Джастина Трюдо в тюрбане и с тёмным гримом на лице. Фото было обнаружено в выпускном альбоме. Премьер-министру на фото 29 лет, его сняли во время вечеринки в частной школе, где он преподавал.

После этого Трюдо обвинили в расизме, после чего премьер-министр Канады был вынужден извиниться за снимок. Позднее телеканал Global News опубликовал видео, где Трюдо был в коричневом гриме. Утверждалось, что видео было снято в 90-х годах.

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