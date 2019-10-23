Кемерово, , 12:05 — REGNUM Выживший во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Михаил Трусов, нопотерявший двух дочерей, подал гражданский иск на 11 млн рублей к семерым из восьми фигурантов уголовного дела, сообщают «РИА Новости» из зала Заводского районного суда.

Согласно исковому заявлению, 3 млн рублей он требует за моральный ущерб и по 4 млн рублей за смерть каждой дочери — 2009 и 2013 годов рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из СИЗО освобождены четыре обвиняемых по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне». Трое из них выйдут из изолятора 26 октября, ещё один — 6 декабря.

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