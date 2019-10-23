Нальчик, , 11:52 — REGNUM Подозреваемый по делу о гибели сотрудника отряда спецназначения МВД Карелии Александра Ф. дал признательные показания. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в Следственном комитете по Кабардино-Балкарии.

По данным старшего помощника руководителя управления СКР по КБР Мурата Багова, обвинения в совершении преступления предъявлено сотруднику подразделения специального назначения полка имени Ахмата Кадырова. Он не отрицает своей вины в нанесении ударов. Полицейского отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время следствие ожидает результатов экспертизы. Она должна сделать выводы о том, стали ли нанесенные удары причиной смерти карельского спецназовца.

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