Пермь, , 11:54 — REGNUM В Перми после ряда публикаций в СМИ о срыве отопительного сезона домом для военных по ул. Чернышевского заинтересовалась прокуратура. В оперативном порядке прошло совещание в администрации города, а также выездное заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием представителей надзорного ведомства. В результате в дом начало поступать тепло, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Пермского края.

«Оценка законности действий владельца здания, теплоснабжающей организации будет дана в ходе последующих проверочных мероприятий», — отметили в ведомстве.

Между тем, по данным РБК, в доме по-прежнему отсутствует горячее водоснабжение. Отопление восстановили вечером 22 октября, в вечерне время на работу были вызваны слесари.

В мэрии сообщили, что на бойлере теплоносителя имелся дефект на задвижках, который устранили работники МУП «ГКТХ», в результате в дом поступило тепло.

Как информирует ТК «РифейПермь», жители дома не получают квитанции за услуги ЖКХ, дом не обслуживается ни одной управляющей компаний или ТСЖ. Жильцы считают, что их «вымораживают», чтобы использовать территорию для застройки.

Напомним, ранее дом принадлежал Минобороны России. С 2011 года собственник объекта дважды менялся.

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