Ставрополь, , 11:54 — REGNUM Федеральное софинансирование программы поддержки молодых семей при покупке жилья на Ставрополье в 2020 году составит 56 млн рублей. Эта сумма в пять раз больше, чем была в текущем году, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

До конца 2019 года в Ставропольском крае 264 молодых семьи приобретут новое жилье с использованием социальных выплат —70% от расчетной стоимости жилья. На эти цели из краевого бюджета было выделено порядка 200 млн рублей. При этом доля федерального софинансирования составила 11,2 млн рублей.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в очереди на получение соцвыплат по программе «Молодая семья» стоит порядка 1,5 тыс. ставропольских семей. В следующем году планируется обеспечить жильем более 1,3 тыс. семей, из них 204 — многодетные.

По словам главы краевого минстроя Алексея Когарлыцкина, пятикратное увеличение доли федерального финансирования говорит об успешной реализации на Ставрополье программы обеспечения жильем молодых семей.

Министр отметил, что в 2020 году вместе с увеличением объёма федеральной поддержки планируется утроить и региональное финансирование программы.

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