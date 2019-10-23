Красногорск, 23 октября 2019, 11:54 — REGNUM В Московской области завершили монтаж линий наружного освещения на участках дорог общей протяженностью 320 км. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
По словам главы министерства Алексея Гержика, это второй этап программы строительства линий освещения на 120 участках дорог Московской области. Это развязки Каширского (Домодедово), Можайского (Рузский, Можайский и Одинцовский округа), Пятницкого (Красногорск), Егорьевского (Раменский округ), Волоколамского (Истра) и Носовихинского шоссе (Балашиха и Богородский округ). В декабре 2019 года специалисты проведут пробный запуск светильников. После заключения договоров на поставку электроэнергии новые линии введут в эксплуатацию.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на строящемся путепроводе через ж/д пути Горьковского направления.
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