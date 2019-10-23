История вопроса

Отечественные и зарубежные мультфильмы, мультсериалы и анимационные картины. Анимация может быть ориентирована как на детскую аудиторию, так и на взрослую, затрагивая различные жизненные, исторические, социальные вопросы. В мире ежегодно проводятся фестивали, выставки и конкурсы, посвященные анимации как культурному формату.