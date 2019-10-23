Нью-Йорк, США, 23 октября 2019, 13:30 — REGNUM Netflix представил первый тизер предстоящего анимационного сериала Ghost In The Shell: SAC_2045. Ролик появился на официальном YouTube-канале компании 22 октября.
В видео создатели сериала показали главную героиню проекта — майора Мотоко Кусанаги. Премьера шоу состоится в 2020 году.
Напомним, Ghost In The Shell — это популярная научно-фантастическая манга за авторством Масамунэ Сиро. Первая публикация состоялась в 1989 году.
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