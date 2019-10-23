Сантьяго, , 11:58 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера, несмотря на требования протестующих, исключил возможность отмены режима чрезвычайного положения и комендантского часа в регионах страны. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Глава государства охарактеризовал массовые протесты как «преступные деяния, акты насилия, вандализм и разрушения».

Тем не менее, Пиньера заверил участников протеста в том, что он признаёт накопившиеся за десятилетия социально-экономические проблемы, и попросил у граждан прощения за неспособность предыдущих правительств признать наличие кризисных явлений в общественной модели Чили.