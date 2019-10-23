Красноярск, , 11:39 — REGNUM В Красноярском крае строительство фельдшерско-акушерских пунктов серьёзно отстаёт по срокам. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта по итогам проведённого мониторинга.

В отдельных деревнях начали завоз стройматериалов лишь в последние недели, хотя по планам к концу октября они должны быть уже построены. В результате плановые сроки сдачи объектов сдвигаются на месяцы вперёд.

Впрочем, даже возведённые в срок ФАПы стоят без работы из-за отсутствия работников. Из 24 построенных пунктов работают два.

«Это связано с нехваткой кадров. И это при том, что в регионе на один фельдшерско-акушерский пункт запланирован всего один медицинский работник, что не соответствует рекомендациям Минздрава о работе в ФАПе не только фельдшера, но и медицинской сестры», — пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ в регионе Сергей Скрипкин.

Фронтовики направили запрос в краевой минздрав с просьбой предоставить разъяснения по всем вопросам. Также эти проблемы были озвучены на селекторном совещании тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» под председательством Леонида Рошаля.

Между тем, заполнить медиками построенные ФАПы может и не получиться, учитывая ситуацию с кадрами в целом по стране. Как сообщало ИА REGNUM, в России не хватает 25 тыс. врачей первичного звена, а дефицит среднего медперсонала уже достиг 130 тыс. человек.

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