Лос-Анджелес, США, , 13:29 — REGNUM К многопользовательской ролевой игре Star Wars: The Old Republic вышло масштабное дополнение под названием Onslaught. Релизный трейлер появился на официальном YouTube-канале игры 22 октября.

В Onslaught игроки получат доступ к новым планетам и уникальным сюжетным заданиям. Геймеры вновь отправятся в приключение, чтобы победить владыку ситхов Дарта Малгуса или примкнуть к нему.

Напомним, сюжетно The Old Republic — это приквел оригинальной киносаги Star Wars. В игре геймеры могут создать собственного персонажа и лично повлиять на судьбу популярной фантастической вселенной.

Читайте ранее в этом сюжете: Игроки Final Fantasy XIV превратили Хэллоуин в юмористический флешмоб