Уфа, , 11:43 — REGNUM 152 исполнительных производства было возбуждено в Башкирии за 9 месяцев в отношении «шутников», которые не оплатили штраф за ложные телефонные звонки в спецслужбы с просьбой о помощи. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, с начала года в отношении таких нарушителей было возбуждено 152 исполнительных производства, на общую сумму более 150 000 рублей.

При этом с начала года судебные приставы заставили заплатить 270 телефонных «шутников». В результате с них было взыскано более 270 тысяч рублей.

Судебные приставы отмечают, что «телефонные шутники» намерено вызывают экстренные службы для «спасения», при этом помощь спасателей в таких случаях абсолютно не нужна.

Отмечается, что злоумышленники смотрят за действиями приехавших по ложному вызову работников спецслужб. Иногда люди вызывают скорую помощь или МЧС, чтобы доставить хлопоты своему недругу или соседу, с которым они давно враждуют.

По сообщению пресс-службы ведомства, «шутников» всегда удается вычислить и оштрафовать. Для таких случаев предусмотрена административная ответственность по ст.19.13 КоАП РБ и штраф от 1000 до 1500 рублей.