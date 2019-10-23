Пермь, , 11:30 — REGNUM В Пермском крае за девять месяцев 2019 года за долги автовладельцев под арест попало 188 машин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

С начала года на дорогах края выявлено 2 065 водителей-должников. Автомобили тех, кто не пожелал исполнять финансовые обязательства, внесены в опись и арестованы.

Общая стоимость обременённого имущества составила 56 млн рулей. В случае игнорирования должниками ситуации машины пойдут на реализацию в счет погашения задолженности.