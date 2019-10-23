Токио, , 13:13 — REGNUM Во время хэллоуинского события All Saints Wake игроки Final Fantasy XIV получили возможность превращать своих персонажей в любых NPC (неигровых персонажей). Благодаря этой особенности, геймеры начали придумывать необычные ситуации с героями игры, сообщил портал Polygon 22 октября.

https://twitter.com/Nika_NikaNii/status/1184784004773343232

Игроки начали превращать своих персонажей в самых популярных NPC и заставлять их танцевать, водить хороводы и замирать в забавных позах. Геймеры высоко оценили особенность события All Saints Wake и начали делиться своими скриншотами и видеороликами в Twitter.

Напомним, Final Fantasy XIV — это MMORPG (массовая многопользовательская ролевая игра) от японской компании Square Enix. В ней игроки могут создать своего аватара (управляемого персонажа) и отправиться в приключения с другими геймерами.

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