Владивосток, , 11:28 — REGNUM Старые корейские поселения в Приморском крае, в которых сохранились древние жилища, а также буддийский храм и другие строения, будут вскоре открыты для посещения, сообщает информационный портал RussiaTravel.

По словам директора ФГБУ «Земля леопарда» Виктора Бардюка, обнаруженные древние корейские поселения помогут увеличить поток туристов, заинтересованных культурным наследием корейских поселенцев. Это позволит привлечь большее внимание к деятельности фонда по сохранению дикой природы, в частности к попыткам восстановить популяцию леопарда, который раньше жил на этих территориях, но был полностью истреблен.

Сообщается, что весной 2020 года исследования древних поселений на территории Приморского края продолжатся — возможны новые находки.