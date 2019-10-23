Красноярск, , 11:27 — REGNUM Тексты законопроектов, находящихся на рассмотрении в Госдуме России, не позволят решить ряд проблем в сфере создания базовых кафедр вузов на предприятиях. К такому выводу пришли участники заседания Совета ректоров вузов Красноярского края, сообщает 23 октября пресс-служба Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГУ) им. М. Ф. Решетнёва.

«Наше прочтение этих проектов законов свидетельствует о том, что часть вопросов, о важности решения которых мы говорим, продолжают оставаться нерешенными», — сказал и.о. ректора СибГУ Эдхам Акбулатов.

Базовые кафедры создаются на предприятиях с целью подготовки специалистов в непосредственном взаимодействии с организацией. Существующее законодательство ограничивает базовую кафедру практической подготовкой и не позволяет высококвалифицированным специалистам предприятий передавать знания студентам.

Кроме того, процедура лицензирования таких кафедр усложнена настолько, что некоторые вузы будут предпочитать замалчивать наличие базовых кафедр, несмотря на то, что именно они позволяют выпускать самых востребованных специалистов.

Отмечается, что в ходе совещания были названы конкретные предложения по изменению в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и в ряд подзаконных актов, которые позволят исправить указанные проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на развитие базовых кафедр вузов, правительство РФ внесло в Госдуму в 2016 году. Тогда сообщалось, что российские университеты планируют создать более 350 базовых подразделений совместно с предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса и промышленными предприятиями.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о базовых кафедрах внесен в Госдуму