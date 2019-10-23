Москва, , 11:24 — REGNUM Уголовное дело Ахмеда Билалова о превышении полномочий было возбуждено в 2013 году и не закрыто до сих пор. Он находится в международном розыске, пишет ТАСС. Поданным агентства, в правоохранительных органах сообщили, что уведомления от США о задержании Билалова получено не было.

В базе данных МВД РФ есть информация о том, что Билалов, 1970 года рождения, объявлен в розыск. Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году официальный представитель МВД России Ирина Волк подтверждала, что дело Ахмеда и Магомеда Билаловых, а также Алексея Невского не закрыто, они всё так же находятся в федеральном розыске.

О том, будет ли Россия требовать от США экстрадиции задержанного, по информации газеты Miami Herald, в пригороде Майами Билалова, пока неизвестно.

Напомним, в апреле 2013 года было возбуждено уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров ОАО «Курорты Северного Кавказа» братьев Ахмеда и Магомеда Билаловых. Их обвиняли в превышении полномочий при строительстве объектов Олимпиады в Сочи.

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До этого побывавший с инспекцией горного кластера Олимпиады президент РФ Владимир Путин высказал свои претензии по поводу срыва сроков стройки «Горной карусели». В марте глава ОАО «Курорты Северного Кавказа» и вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов лишился всех своих постов.

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