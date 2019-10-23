Москва, , 11:23 — REGNUM Согласно данным нового исследования Сбербанка, в третьем квартале 2019 года доля россиян, сокращающих расходы на отдых, еду вне дома, путешествия и развлечения, уменьшилась, сообщает Российская Газета.

Во втором квартале 2019 года 43% респондентов утверждали, что они ограничивают расходы на отдых, а в третьем квартале 2019 года — уже 38%. Под «отдыхом» в этом исследовании подразумевались как путешествия, так и любые другие развлечения, такие как, например, поход в кинотеатр или на концерт. Также снизился процент тех, кто стремится сократить свои расходы на еду вне дома — 59% против 62% в предыдущем квартале, и на медицину — 19% против 23%.

Как бы то ни было, несмотря на все меньшую готовность россиян экономить на непродовольственных товарах и на своем досуге, результаты исследования показывают, что они по-прежнему стараются экономить на продуктах питания.