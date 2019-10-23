Краснодар, , 11:22 — REGNUM Министр природы России Дмитрий Кобылкин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого высадили в сочинском парке «Южные культуры» 30-миллионный саженец.

Мероприятия состоялось в рамках акции «Сохраним лес» и прошло в преддверии саммита Россия — Африка.

«Очень символично, что первый международный саммит Россия — Африка мы открыли посадкой деревьев в сочинском парке «Южные культуры», — сообщил журналистам Кобылкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи проходит саммит и экономический форум Россия — Африка. В масштабном мероприятии принимают участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.

Кроме того, на саммите представят свою продукцию и проведут переговоры о создании новых предприятий крупнейшие российские промышленные концерны.

https://regnum.ru/news/economy/2755159.html